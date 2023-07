Un posto al sole: Castrese, il momento della verità | Trama 4 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 4 luglio 2023

Martedì 4 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un atteso momento della verità, dei sensi di colpa destinati ad aumentare e un acceso confronto.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lara (Chiara Conti), nonostante sia piuttosto scossa per la situazione con Ida (Marta Anna Borucinska), cercherà in qualche modo di “darle un ruolo” accreditandola così con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e intanto tenterà ancora di guadagnare posizioni rispetto a Marina (Nina Soldano). Pur senza volerlo, Giulia (Marina Tagliaferri) finirà per far aumentare i sensi di colpa di Rosa (Daniela Ioia). In un confronto tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone), quest’ultima spiegherà la sua decisione di non frequentare ancora Eduardo (Fiorenzo Madonna). Mariella (Antonella Prisco) mette Castrese (Peppe Romano) con le spalle al muro, ma l’uomo cerca ancora di depistare la parente riguardo alla sua presunta storia con Sasà (Cosimo Alberti); poi, però, arriva finalmente il momento della verità! Seguici su Instagram.