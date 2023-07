Un posto al sole anticipazioni: Silvana farà “2+2” su Lara?

La storia clou degli ultimi mesi di Un posto al sole è anche quella che più sta facendo “impazzire” i sempre numerosissimi fan della soap partenopea di Rai 3: Lara Martinelli (Chiara Conti) prima o poi verrà smascherata da qualcuno?

A tal proposito, si moltiplicano le ipotesi degli aficionados su personaggi che effettivamente potrebbero sin d’ora sollevare qualche dubbio sul fatto che il piccolo Tommaso sia figlio di Lara, e si parla soprattutto di personale medico con cui la donna ha avuto a che fare in passato. In realtà, qualcosa sta effettivamente per muoversi ma l’origine del rischio a cui va incontro la Martinelli è ben diversa…

Pare infatti che un personaggio di Upas – probabilmente Serena (Miriam Candurro) – inizierà a notare uno “strano” attaccamento di Ida (Marta Anna Borucinska) nei confronti di Tommy e ne parlerà a uno stranito Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), il quale a sua volta inizierà a interessarsi della questione…

Ma non solo: contemporaneamente, Silvana (Anna D’Agostino) comincerà a ricordare le cause che portarono al suo licenziamento e si renderà conto che “qualcosa non quadrava” già allora. Di tutto questo, la cameriera riferirà a Marina Giordano (Nina Soldano): cosa ne farà quest’ultima di tali preziose informazioni? Inizierà ad avere dei fondati sospetti? Comunque sia, sembra che stavolta il castello di Lara inizi davvero a sgretolarsi… Seguici su Instagram.