Un posto al sole: variazioni di messa in onda a fine agosto e inizio settembre

Con la fine di luglio, arrivano le ultime due settimane di Un posto al sole prima di una meritata pausa estiva. Le due settimane di stop a cavallo di Ferragosto sono un classico della programmazione di Upas e peraltro permette ai telespettatori assenti per ferie di non perdere alcuna puntata della loro soap preferita.

Quest’anno la pausa sarà da lunedì 14 a venerdì 25 agosto, poi da lunedì 28 le vicende di Palazzo Palladini riprenderanno regolarmente. Grazie ai social è però già uscita la notizia di alcune variazioni sulla messa in onda previste per fine agosto ed inizio settembre, vediamole insieme.

Salvo ulteriori variazioni, Un posto al sole salterà giovedì 31 agosto e la puntata in questione verrà recuperata il giorno dopo, venerdì 1° settembre, quando andrà in onda un doppio episodio.

Ci sarà una variazione anche la settimana successiva: venerdì 8 settembre Upas non ci sarà e dunque il giorno precedente, giovedì 7, sarà trasmessa una doppia puntata. Vi ricorderemo tali variazioni quando saremo più a ridosso della messa in onda, per ora godiamoci gli ultimi episodi della stagione in corso!