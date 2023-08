Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 3 a sabato 9 settembre 2023

Ridge parla con Zende e lo sprona ad uscire con altre ragazze, senza riuscirci. Poi, in un confronto con Carter, mette in dubbio il suo amore per Paris perché, secondo lui, è ancora innamorato della moglie di suo padre, Quinn. Mentre Grace continua a essere contraria al fidanzamento di Paris con Carter, anche Hope esprime le sue perplessità, soprattutto per la fretta con cui Paris vuole sposarsi.

Ridge fa confessare a Carter di essere ancora innamorato di Quinn e lo esorta a non sposare Paris solo per dimenticarla. Anche Quinn e Carter hanno un chiarimento e dicono l’uno all’altra che non si dimenticheranno mai.

Il matrimonio di Carter e Paris è imminente. Ridge è preoccupato per lui e confessa i suoi timori a Katie sapendo che in realtà Carter vuole sfuggire ai sentimenti che nutre per Quinn.

Eric annuncia a Donna la sua decisione di confessare tutto a Quinn e di lasciarla per vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Paris va da Zende per invitarlo al suo matrimonio e incredibilmente lui accetta. Quinn è preoccupata per la salute di Eric.

Quinn invita Bridget al Club per parlarle della salute di Eric, ma scopre che i campi di pickleball sono momentaneamente chiusi per manutenzione. Carter sta per sposare Paris, nonostante Ridge tenti ancora di dissuaderlo e nonostante i suoi stessi dubbi. Paris sta finendo di prepararsi per la cerimonia insieme a Hope, quando arriva Grace che tenta un’ultima volta di convincerla a non sposare Carter.

Quinn affronta Eric dopo averlo sorpreso a letto con Donna. Davanti alla rabbia della moglie, Eric si scusa profondamente ma al tempo stesso cerca di farle capire quanto lei sia in realtà innamorata di Carter. Il loro matrimonio è finito, ma lei è ancora in tempo per fermare il suo innamorato prima che sia troppo tardi.

Seguici su Instagram.