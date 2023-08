La promessa: il barone Juan litiga con Romulo | Trama 18 agosto 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di venerdì 18 agosto 2023

Jimena dona a Manuel una piccola macchina fotografica. Simona e Lope hanno una discussione in cucina su quale sia il dolce migliore per le nozze. Leonor scrive una lettera a Martina e nella missiva parla del suo amore infranto per Mauro. Curro ed Eugenia ripensano ai bei tempi trascorsi insieme. Maria, dopo essersi occupata delle faccende con Jana, prende servizio nella stanza di Eugenia. Quest'ultima le spiffera qualche dettaglio poco chiaro su come lei ha avuto Curro. Il barone, tramite una chiacchierata con Teresa, si rende conto che Romulo e Pia non vogliono che i due si incontrino. Ciò porta ad un litigio tra Juan e Romulo e quest'ultimo avrà la meglio. Miguel intende lasciare La Promessa e fuggire nella notte. Maria viene a sapere da Salvador che Miguel ha lasciato la villa. Il giorno dopo, Maria entra in camera di Eugenia ma resta sbigottita.