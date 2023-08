La promessa, trama 8 agosto 2023: Maria e Jana rischiano di essere scoperte

Anticipazioni puntata de La promessa di martedì 8 agosto 2023

Mauro rivela a Leonor che è sposato con Teresa. Jimena e Manuel, nonostante la promessa nuziale, si mettono d'accordo sul fatto che lei possa rientrare nel fine settimana dalla madre e consolarla per via del lutto riguardante sua nonna. A Cruz però non fa piacere il momentaneo allontanamento di Jimena. Salvador e Jana hanno forti dubbi sull'onestà di padre Camilo. Maria si occupa di Eugenia ma le riduce il numero di gocce di laudano prescritte dal dottor Guijarro e quest'ultimo lo intuisce perché la signora è troppo lucida. Il medico chiede il contagocce (che dovrebbe essere sotto la metà) e Maria a quel punto è costretta a bere la parte in eccesso, tanto che poco dopo crolla sedata sul letto della signora. Padre Camilo intrattiene Salvador e Jana con ricordi del seminario, poi Salvador se ne va per servire il pranzo alla signora Eugenia e scopre Maria addormentata sul letto…