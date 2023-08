La Promessa anticipazioni: Catalina fa una scoperta sconcertante

Nelle puntate italiane de La Promessa trasmesse di recente su Canale 5, la marchesina Catalina de Lujan (Carmen Asecas) ha mandato in crisi la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) con una richiesta. Mentre parlava delle prossime nozze del fratello Manuel (Arturo Sancho) con Jimena de los Infantes (Paula Losada), la ragazza ha infatti chiesto a Cruz di poter indossare una spilla che apparteneva alla defunta madre Carmen.

Si tratta della stessa spilla di cui la dark lady si è sbarazzata ormai da qualche settimana, per poter avere i fondi per festeggiare il suo compleanno. Una storyline, quella legata alla spilla, che tornerà in vigore nelle prossime settimane…

La Promessa, news: tutti cercano la spilla ma…

Ovviamente, Cruz non informerà nessuno del fatto che ha venduto la spilla grazie alla “complice” Petra Arcos (Marga Martinez). Proprio per questo, il nuovo maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra) arriverà a perquisire tutte le stanze delle domestiche de La Promessa, ventilando addirittura l’ipotesi che qualcuno possa averla rubata.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Catalina avrà modo di accorgersi di una stranezza. E tutto ciò avverrà in seguito alla morte del barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), ucciso da Pia Adarre (Maria Castro) per impedirgli di violentare Teresa Villamil (Andrea del Rio).

La Promessa, spoiler: la scoperta di Catalina

Durante la messa del funerale del barone Juan, Catalina riconoscerà la spilla che apparteneva alla madre Carmen indosso ad un’altra signora. In cerca di risposte, la ragazza agirà però in maniera del tutto inaspettata: comunicherà infatti al padre Alonso (Manuel Regueiro) che non c’è più bisogno di cercare l’oggetto perché l’ha ritrovato appeso ad un suo vestito, ma in seguito confesserà alla cugina Martina (Amparo Pinero) ciò che è realmente accaduto.

Stranita, Catalina deciderà quindi di andare fino in fondo alla questione per capire come la spilla sia finita nelle mani di un’altra signora. E agendo in tale maniera, le sue ricerche la porteranno da un usuraio, che ha venduto la spilla ad un gioielliere. Attenzione quindi all’iniziativa della “marchesina”…

La Promessa, trame: Catalina continua a seguire la sua pista

Presa dalla voglia di arrivare alla verità, Catalina penserà infatti di andare nel quartiere malfamato dove vive il ricettatore per farsi dire da chi ha acquistato la spilla. Fortunatamente, Martina riuscirà a convincerla a non andare lì da sola, consigliandole di farsi accompagnare da Mauro Moreno (Antonio Velazquez) per non esporsi a degli inutili pericoli.

Non resta quindi che aspettare i prossimi sviluppi per vedere come evolverà la vicenda. Cruz riuscirà a farla franca anche questa volta oppure la sua brutta azione verrà scoperta? E in quel caso come reagiranno Catalina e, soprattutto, Alonso? Seguici su Instagram.