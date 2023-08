La Promessa anticipazioni: Teresa, occhio al barone! Ma poi sarà mistero…

Grosso rischio per Teresa Villamil (Andrea Del Rio) nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana. La domestica sarà infatti sul punto di essere violentata dal viscido barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez), ma la storyline si tingerà di un grosso mistero…

La Promessa, news: Teresa comincia ad avere paura del barone

Come abbiamo potuto segnalarvi in precedenza, la storyline avrà un vero e proprio punto di svolta nel momento in cui il barone offrirà a Teresa di trasferirsi nella sua tenuta per assolvere il ruolo di governante. Una proposta inaspettata che farà gola alla Villamil, anche perché vorrà cercare di allontanarsi il più possibile dall’ex fidanzato Mauro Moreno (Antonio Velazquez).

Col trascorrere delle giornate, Teresa si inizierà però a rendere conto del fatto che le lusinghe del barone sono a dir poco eccessive, tant’è che ad un certo punto si troverà a confessare a Pia Adarre (Maria Castro) di iniziare a nutrire dei timori ogni volta che si trova da sola in una stanza con l’uomo. Pia inviterà così la sottoposta a mantenere la calma, assicurandole che farà il possibile affinché non le accada nulla, ma ad un certo punto la situazione diventerà incontrollabile e la tensione prenderà il sopravvento…

La Promessa, spoiler: il barone sul punto di violentare Teresa

Al termine di un’estenuante giornata, quando ormai il giorno avrà lasciato spazio alla notte, Juan chiederà espressamente che gli venga servito un tè in biblioteca proprio da Teresa. Non appena si troverà da solo con l’inserviente, il barone Ezquerdo mostrerà alla Villamil il suo vero volto e, stringendola forte a sé, le farà sapere che è arrivato il momento di dargli ciò che desidera sin dall’inizio!

Con le lacrime agli occhi, Teresa supplicherà Juan di lasciarla andare, ma l’uomo non ne vorrà proprio sapere. E così, il mattino successivo, i telespettatori ritroveranno la Villamil sotto shock mentre parlerà a Pia di qualcosa successo la sera precedente. Un discorso criptico che aprirà le porte ad un mistero…

La Promessa, trame: dov’è finito il barone?

Possiamo anticiparvi che, in seguito alla tentata violenza su Teresa, il barone sembrerà sparito nel nulla, visto che non sarà più alla tenuta, così come i suoi vestiti nell'armadio. Un'apparente partenza che lascerà interdetta la figlia Cruz (Eva Martin), la quale non si capaciterà di come il padre sia potuto andare via, dopo settimane di permanenza, senza nemmeno salutare. Ma Juan sarà davvero andato via di sua iniziativa oppure… sarà successo dell'altro?