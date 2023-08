My home my destiny: oops, anche Faruk è alla festa! | Trama 11 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di venerdì 11 agosto 2023

Kibrit si sente felice della sua nuova vita a casa con i suoi "nuovi genitori", ma Yasemin non appare così della sua presenza. Benal intende partire e alla fine decide di non svelare la sua gravidanza a Zeynep, Mehdi e Mujgan. Zeynep è ancora furiosa con Sakine, intanto è in procinto di andare insieme a Mehdi alla Festa di Primavera organizzata da Nermin e Ekrem nella loro proprietà in campagna; per la nostra protagonista si tratta di una specie di inconsapevole debutto in società. E per Mehdi è una sfida, visto il differente ambiente sociale e soprattutto la presenza di Faruk, invitato pure lui alla festa all'insaputa di Zeynep.