My home my destiny, trama 16 e 17 agosto 2023: Nermin rivela tutto a Zeynep!

Anticipazioni puntata My home my destiny di mercoledì 16 e giovedì 17 agosto 2023

Mehdi decide di accettare l’invito di Ermin al party per il matrimonio di Zeynep. Prendono parte all’evento persone molto altolocate e Mehdi di conseguenza non si sente a suo agio; l’uomo però non può fare a meno di notare la facilità con la quale Zeynep si muove in quell’ambiente e si rende conto che sono completamente diversi, ritenendo che loro siano destinati ad essere separati. Anche Zeynep arriva alla stessa conclusione: alla ragazza non va giù di dover sempre misurare le parole con Mehdi per non essere fraintesa. Emine prosegue la sua storia con Faruk. Dopo il bacio assistiamo a un incontro chiarificatore tra i due. Lei non crede alla sincerità delle sue parole, ma il suo sentimento è forte e alla fine cede alle sue lusinghe.

Nermin decide di sorprendere Ekrem e giunge nel suo ufficio, ma proprio allora capisce che suo marito ha un'amante: telefona subito a Zeynep per dirle tutto ma, quando le due si vedono per parlare, Nermin rivela tutta la sua paura ad affrontare l'argomento con Ekrem. Zeynep non riesce a crederci e si confida con Mehdi, il quale la spinge a assecondare la scelta della madre. Mehdi scopre che Benal sta lavorando nella villa di Ekrem e Nermin e si arrabbia. Anche in seguito a questa scoperta, decide di confessare a Zeynep la storia che ha avuto con Benal in passato.