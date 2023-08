My home my destiny: Zeynep disperata, Mehdi potrebbe morire | Trama 23 e 24 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023

Mehdi sembra in procinto di morire, al momento lo stanno operando e tutti sono in ospedale con la speranza di ricevere buone notizie. Bayram intanto ha il volto tumefatto e viene agganciato da due scagnozzi di Fox che minacciano di farlo fuori, se tenterà di parlare con la polizia. Mehdi, all’uscita dalla sala operatoria, viene trasferito in terapia intensiva. Bayram confessa l’accaduto alla polizia e a Zeynep, che si infuria. Invece Müjgan se la prende prima con Bayram e poi con sua madre, che sviene. Zeynep chiama Zeliha mamma per la prima volta e può far visita a Mehdi in terapia intensiva. Mehdi è addormentato ma Zeynep gli dichiara egualmente il suo amore.

Le condizioni di Mehdi sono ancora molto gravi. I medici chiedono a Zeynep e alla sorella di lui di tentare di trovare del sangue per una eventuale trasfusione, e di tenersi quindi pronti per nuovi sviluppi. Zeynep deve però mitigare anche la furia di Mujgan, la quale con veemenza le dà la colpa di tutto quello che è accaduto. Zeynep sta molto male ma trova conforto in Cemile, la quale comprende che le intenzioni della ragazza sono buone. Mujgan e la madre hanno un lungo confronto sul loro passato.