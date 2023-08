My home my destiny: Zeynep e la lettera di addio per Mehdi | Trama 29 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di martedì 29 agosto 2023

Mehdi apprende da Zeynep che Benal aspetta un bambino e che il figlio è suo. In particolare, l’uomo resta sconvolto dal fatto che tutta la sua famiglia ne era già al corrente e si era organizzata per far abortire Benal e cacciarla dal quartiere. Mehdi cerca di chiarirsi con la famiglia e capisce a quel punto che del bambino sapeva solo Cemile, che – in pieno accordo con Sultan – aveva offerto denaro a Benal per l’aborto e per trasferirsi. Cemile si offende per via delle accuse di Mehdi e prende la decisione di trascorrere la notte da Sultan.

Mehdi dice a Zeynep di aver detto a Benal che lui ci sarà per il figlio, ma che non intende rinunciare al suo matrimonio. Il nostro protagonista spera che lei possa restare con lui, ma lei ha scritto una lettera di addio… Zeynep si reca da Sultan per allentare la tensione, ma lì trova Mujgan e Cemile e assisteremo a un confronto tra loro… Seguici su Instagram.