My home my destiny: Zeynep incontra Emine | Trama 31 agosto e 1° settembre 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre 2023

Tutta la famiglia si trova da Mehdi per parlare del bambino di Benal. Nermin vuole portare via Zeynep per non farla vivere nello scandalo, ma lei dice di voler decidere per conto suo. Zeynep appare disposta ad accettare la situazione del figlio illegittimo di Mehdi, che non dovrà essere abbandonato. Emine fugge di casa lasciando un biglietto a sua madre e giunge a casa di Faruk, che la accoglie con grande felicità. Le famiglie di Zeynep e Mehdi si trovano insieme a pranzo, con Nermin che invita tutta la famiglia a trascorrere qualche giorno nel suo albergo. Sakine appare contrariata. Intanto Sultan è da sola a casa e piange in quanto Emine l’ha abbandonata e, strappando una fotografia della figlia, giura di dimenticarla. Tutta la famiglia sta per partire e, mentre caricano il pulmino, irrompe Sultan…

Zeynep e Mehdi non hanno mai fatto il viaggio di nozze e, con l'ausilio di Nermin, faranno una vacanza in un albergo di Faruk, dove porteranno insieme a loro anche Nuh, Cemile, Kibrit, Yasemin e Sultan. Anche Faruk sta passando qualche giorno di vacanza nel suo albergo ed è insieme a Emine, con la quale sta nascendo qualcosa. Emine ha intanto appreso della presenza in albergo di Zeynep e di tutti gli altri e ha timore di incontrarli. Purtroppo accadrà l'impensabile e Zeynep, proprio quando starà per lasciare l'albergo, incontrerà Emine.