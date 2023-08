My home my destiny: Mehdi discute con Faruk | Trama 8 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di martedì 8 agosto 2023

Mehdi si reca all’università e dice al professore di Zeynep che si sono sposati e gli chiede se se può essere ausilio a Zeynep. Benal rivela a Cemile di aspettare un bambino e che il padre è Mehdi. Cemile le chiede di non dirlo a nessuno perché Mehdi è sposato. Faruk vede Emine e le dona un paio di costose scarpe in quanto mentre camminavano le si è rotto un tacco. Cemile chiede a Sultan un consiglio sul problema di Benal: vanno insieme da Benal e la spingono a non dire niente sulla gravidanza. Intanto all’università il professore dice a Zeynep che potrà sostenere gli esami. Mehdi va via per un istante e Faruk si presenta di fronte a Zeynep. Poco dopo arriva Mehdi e ha una discussione con Faruk. Quest’ultimo va a trovare Nermin che le dice di sentirsi molto sola. Bayram giunge in un negozio di liquori e sottrae delle bottiglie di vino. Emine rientra al negozio di Sultan che la invita a frequentare Nuh…. Seguici su Instagram.