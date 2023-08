My Home My Destiny anticipazioni: Sultan scopre che Emine ha una tresca con Faruk

Fino a quando l’ingenua Emine (Naz Göktan) riuscirà a nascondere la sua resta con Faruk (Engin Hepileri), l’ex fidanzato della sua migliore amica Zeynep Göksu (Demet Özdemir)? Osservate con attenzione ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny, visto che non troppo tempo la madre Sultan (Hülya Duyar) scoprirà tutto quanto e si arrabbierà tantissimo…

My Home My Destiny, news: Emine va a letto con Faruk

La storyline si delineerà quando Faruk riuscirà ad abbattere tutte le difese di Emine seducendola ed andando a letto con lei. Una notte di “passione” che, inizialmente, verrà completamente travisata dalla ragazza, dato che crederà che Faruk le abbia lasciato nel comodino dei soldi per ringraziarla per la “prestazione” (quando invece l’uomo lo avrà fatto per consentirle di prendere un taxi con il quale ritornare a casa).

Accantonato l’equivoco, Emine capirà dunque di essersi innamorata di Faruk, che dal canto suo darà invece l’impressione di essersi avvicinato alla fanciulla soltanto per fare un torto a Zeynep, ormai sposata da tempo con il meccanico Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol). Tuttavia, anche se farà di tutto per non dare troppo nell’occhio, Sultan inizierà a rendersi conto di alcune contraddizioni nei racconti di Emine e vorrà vederci più chiaro per capire se si è cacciata in qualche guaio…

My Home My Destiny, trame: Emine confessa a Sultan di avere un fidanzato

Eh sì: come prima cosa, Sultan frugherà tra le cose della figlia e noterà che ha nell’armadio una borsetta e delle scarpe carissime che con il suo basso stipendio da commerciante non avrebbe potuto permettersi. Appurato grazie all’aiuto di Zeynep che tali oggetti sono effettivamente veri e non contraffatti, Sultan metterà dunque con le spalle al muro Emine, la quale si troverà costretta a confessarle che da un po’ di tempo vede un ragazzo che ama.

In tal senso, c’è da dire che Emine non farà mai a Sultan il nome di Faruk, perché sarà cosciente del fatto che la madre non accetterebbe mai di vedere al suo fianco l’ex fidanzato di Zeynep. Un’omissione che farà sentire puzza di bruciato a Sultan, soprattutto quando la consanguinea rifiuterà categoricamente di mostrarle persino una foto.

My Home My Destiny, spoiler: Sultan scopre la tresca tra Emine e Faruk!

Per fugare ogni suo dubbio, Sultan deciderà quindi di seguire Emine per capire chi è l’uomo misterioso che incontra. La commerciante reagirà dunque in malo modo appena assisterà ad un bacio della ragazza con Faruk. Sconvolta, Sultan darà uno schiaffo in pieno volto a Emine e poi intimerà a Faruk di stare lontano dalla parente perché non crede minimamente al suo interesse. Parole forti che faranno da preludio ad una decisione di Sultan, che chiederà a Emine di lasciare la città per trascorrere un po’ di tempo dalla zia.

Da un lato Emine ribadirà di essere innamorata di Faruk e sottolineerà che ormai la sua storia con Zeynep è passata; dall’altro Sultan resterà ferma nella sua idea, con Emine che la supplicherà affinché non la mandi via. Insomma, il grande segreto verrà finalmente alla luce, ma con che tipo di conseguenze? Seguici su Instagram.