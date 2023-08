My home my destiny: Mehdi versa in condizioni disperate | Trama 22 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di martedì 22 agosto 2023

Faruk continua a corteggiare Emine e stavolta invita la donna da lui: nel corso della serata, i due – grazie anche al vino – si dichiarano reciprocamente. Non accenna a placarsi la tensione tra Mehdi e Zeynep: quest'ultima non perdona l'uomo per la sua passata storia con Benal, che lei ignorava. Le cose, poco dopo, si metteranno male: Mehdi, pur di salvare Bayram (che sarà accusato di furto), sarà accoltellato nel corso di una rissa e portato in ospedale. Le sue condizioni appariranno sin da subito disperate…