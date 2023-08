My home my destiny: Zeynep è triste a causa di Mehdi, ecco perché | Trama 21 agosto 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di lunedì 21 agosto 2023

Sultan e Cemile apprendono che Benal è andata a stare a casa di Nermin: le due sono arrabbiate con lei, anche perché – quando all’epoca Benal è stata mandata via dal quartiere – aveva chiesto dei soldi per andare a vivere da sola e non li ha mai ridati indietro. E per paura che Benal possa tornare sabotando ancora la storia tra Mehdi e Zeynep, vanno a cercarla: assisteremo a uno scambio verbale piuttosto forte tra Sultan, Cemile e Benal e alla fine Benal le caccerà.

Nuh, dopo aver compreso che Faruk sta corteggiando Emine, va da lui e finisce in scontro fisico. Zeynep rientra a casa sua ed è molto triste per via di ciò che ha fatto Mehdi. Tra i due seguirà un'emozionante discussione, ma Zeynep non intende ancora saperne di lui. Sakine tenta di spiegarle che Mehdi si è molto pentito e vuole solo lei. Meltem, partendo da una confidenza che le ha fatto Nermin, si rende conto che Nermin ha scoperto qualcosa della sua relazione con Ekrem…