Tempesta d’amore: André perdona Bettina… ed esplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Tra bugie, inganni ed intrighi, sarà l’amore a trionfare! Stiamo parlando di André Konopka (Joachim Lätsch) e Bettina Schönefeld (Natalie Hünig), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riusciranno a superare il passato grazie ai sentimenti che li legano… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André scopre la verità su Bettina

L’arrivo di Bettina nella vita di André sembrava il classico regalo del destino. Ben presto, però, è stato chiaro che il destino c’entrava ben poco! Come sappiamo, la donna ha infatti avvicinato lo chef dopo aver scoperto che quest’ultimo avrebbe ereditato una grossa somma dal ricchissimo Eduard Winter, ex datore di lavoro proprio della Schönefeld.

Dopo aver fatto innamorare l’ignaro André, Bettina ha dunque iniziato a ordire un intrigo dietro l’altro col lo scopo di ottenere dallo chef del denaro. E sarà proprio quando sarà ormai vicina all’obiettivo finale che accadranno due cose inaspettate: si innamorerà di Konopka… e verrà smascherata! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e Bettina tornano insieme

Come vi abbiamo anticipato, sarà Hildegard (Antje Hagen) a scoprire chi è davvero Bettina e quali sono le sue reali intenzioni nei confronti di André. Una scoperta che verrà poi confermata dalla stessa Schönefeld, che si vedrà costretta a confessare tutto, aggiungendo però di essersi pentita e di amare ora sinceramente lo chef. Purtroppo per lei, però, lui non le crederà…

Come prevedibile, André sarà infatti troppo deluso e ferito dal comportamento della sua amata per poter ancora avere fiducia in lei e chiuderà ogni rapporto. Disperata, Bettina cercherà consolazione in Yvonne (Tanja Lanäus), l’unica amica che ha al Fürstenhof. Una conversazione che verrà casualmente ascoltata da Hildegard.

Il risultato? Convinta della sincerità della Schönefeld, la Sonnbichler metterà una buona parola per lei con André, sostenendo di essere convinta che i sentimenti di Bettina siano sinceri. Sarà così che lo chef deciderà di ascoltare il proprio cuore e concedere alla sua amata una seconda possibilità, proponendole di dimenticare il passato e ricominciare la loro relazione da dove era stata interrotta. Lieto fine in vista?