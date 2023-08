Tempesta d’amore: Gerry confessa a Merle il bacio con Shirin! E lei… | Anticipazioni italiane

Si sta per infiammare il triangolo tra Gerry Richter (Johannes Huth), Merle Finow (Michaela Weingartner) e Shirin Ceylan (Merve Çakır). Una situazione le cui conseguenze saranno sempre più sorprendenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle affronta Shirin

Sembrava che la loro dovesse essere una storia d’amore da manuale e invece i problemi non hanno tardato ad arrivare. Dopo le prime settimane di “luna di miele”, la relazione tra Gerry e Merle ha infatti iniziato a scricchiolare. E la causa è solo una: la gelosia!

Dopo il suo periodo in Inghilterra, Merle ha infatti iniziato a guardare con sempre maggior sospetto all’amicizia intima tra il compagno e Shirin, giungendo alla conclusione che quest’ultima voglia soffiarle il fidanzato.

Sarà così che – non appena avrà l’occasione di rimanere da sola con la “rivale” – la Finow affronterà quest’ultima, intimandole di tenersi alla larga dal giovane Richter! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry confessa a Merle di aver amato Shirin

Inutile dire che Shirin resterà totalmente spiazzata dalle parole di Merle e a nulla varranno i suoi tentativi di rassicurare la Finow di non avere nessun interesse sentimentale per il suo compagno. Come se non bastasse, quando poco dopo la Ceylan si sfogherà con Henning (Matthias Zera), quest’ultimo mostrerà comprensione per Merle…

E Gerry? Come sappiamo, il fratello di Max non sa mentire! E così, quando la fidanzata le confiderà le proprie paure, lui finirà per confermarle che tra lui e Shirin c’è effettivamente stata più di una semplice amicizia: non solo lui è stato a lungo innamorato della Ceylan, ma qualche mese fa tra loro ci fu pure un bacio!

Come reagirà Merle di fronte a questa rivelazione? Per ora vi anticipiamo che per Gerry è in arrivo una scelta molto molto difficile… Seguici su Instagram.