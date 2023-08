Tempesta d’amore: Henning rinuncia alla vendetta e perdona Paul! | Anticipazioni italiane

Dopo tanta sofferenza, la drammatica storia legata alla morte di Manuela von Thalheim si concluderà con un inatteso lieto fine. E il merito sarà tutto di Anna Lindbergh (Christiane Blumhoff), la nonna di Paul (Sandro Kirtzel). Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Anna decide di autodenunciarsi

Sono passati ormai vent’anni da quello sfortunato giorno in cui Paul – all’epoca bambino – si mise al volante di uno shuttle e investì la piccola Manuela von Thalheim, uccidendola sul colpo. Una tragedia le cui conseguenze stanno venendo fuori solo ora.

Mentre Henning (Matthias Zera) – fratello maggiore di Manuela – sta cercando in tutti i modi di ottenere vendetta tanto da decidere di incriminare la nonna di Paul con una falsa testimonianza, Constanze (Sophia Schiller) ha chiuso la propria relazione con Lindbergh pur amando ancora moltissimo quest’ultimo.

Sarà in questa complessa situazione che l’anziana Anna Linbergh deciderà di sacrificarsi, dicendosi pronta non solo ad autodenunciarsi, ma pure a dichiarare il falso pur di permettere a Henning di ottenere la sua tanto agognata vendetta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning rinuncia alla vendetta

Inutile dire che lo spirito di sacrificio della donna colpirà profondamente il sommelier, che tuttavia sarà troppo accecato dalla propria sete di giustizia per capire di dover fermare l’anziana. Fortunatamente, però, non tutti saranno altrettanto ciechi…

Quando Shirin (Merve Cakir) scoprirà che il suo amato intende accompagnare l’anziana Anna dalla polizia per permetterle di rilasciare la sua falsa dichiarazione, non esiterà infatti ad esprimere tutta la sua delusione per il comportamento del fidanzato.

Il risultato? Henning capirà finalmente di essersi lasciato trascinare dalla rabbia e dal dolore ben oltre i limiti del lecito. E così il sommelier deciderà non solo di rinunciare alla sua vendetta, ma anche di perdonare Anna e Paul. Questa brutta vicenda si concluderà dunque con un lieto fine?