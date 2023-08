Tempesta d’amore: Lia decide di uccidere Ariane! | Anticipazioni italiane

Una svolta “dark” davvero inaspettata sta per sconvolgere i telespettatori di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap Lia Holler (Deborah Müller) verrà infatti a tal punto logorata dal suo odio nei confronti di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) da finire per cedere al proprio “lato oscuro”… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rovina Lia

Nel momento in cui Ariane ha deciso di conquistare Robert (Lorenzo Patané), la vita di Lia è cambiata per sempre. Gli intrighi della dark lady per strapparle l’albergatore hanno infatti fatto vivere alla Holle un vero e proprio inferno, portandola non solo a credere di essere la sorella dell’uomo che ama, ma persino a rischiare di venire chiusa in una clinica psichiatrica.

Come sappiamo, la verità è fortunatamente venuta alla luce e Lia è da tempo tornata insieme al suo Robert, con cui convolerà presto a nozze. Non per questo, però, Ariane ha gettato la spugna… anzi! Più determinata che mai a colpire la rivale, la Kalenberg l’ha tormentata fino a scatenarne una reazione isterica con tanto di aggressione con spray urticante. Esattamente quello che la dark lady aspettava!

Più spietata che mai, Ariane ha infatti non solo denunciato la povera Lia per aggressione, ma ne ha anche preteso la sospensione dal suo posto di governante al Fürstenhof. E così la Holle rischierà ancora una volta di perdere tutto per colpa della sua aguzzina…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia decide di investire Ariane

Inutile dire che la situazione sarà estremamente pesante per Lia, che – nonostante il sostegno di amici, colleghi e parenti – vivrà ogni giorno nel terrore di nuovi attacchi da parte della sua nemica mortale, nonché della concreta possibilità di dover affrontare un processo per aggressione fisica contro la Kalenberg.

Sarà proprio in queste tesissime circostanze che il destino metterà Lia di fronte ad una diabolica tentazione: mentre la donna starà percorrendo una strada isolata, si troverà di fronte niente meno che la Ariane, intenta a fare jogging.

Ebbene, la vista della sua aguzzina farà improvvisamente riemergere nella Holle tutto l’odio e la sofferenza da lei provate negli ultimi mesi, portandola a prendere una decisione sconvolgente: uccidere la sua nemica mortale!

Sarà così che Lia – dopo un attimo di esitazione – rimetterà in modo la propria auto e accelererà puntando contro Ariane! Arriverà davvero a uccidere la dark lady?