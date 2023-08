Tempesta d’amore: Merle dichiara guerra a Shirin! E Gerry… | Anticipazioni italiane

Un’escalation improvvisa sta per infiammare il triangolo tra Gerry Richter (Johannes Huth), Merle Finow (Michaela Weingartner) e Shirin Ceylan (Merve Çakır). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le due “rivali” si affronteranno infatti per la prima volta apertamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Merle gelosa di Gerry e Shirin

Inizialmente quella tra Gerry e Merle sembrava essere una storia d’amore da sogno. Da qualche giorno, però, la Finow sta mostrando dei lati del suo carattere che non sono esattamente positivi. Patologicamente gelosa, la ragazza vive infatti nel terrore che il suo amato possa tradirla. Un timore che la sta portando ad avere comportamenti decisamente discutibili…

Nonostante le rassicurazioni di Vanessa (Jeannine Gaspar) – l’unica amica con cui riesce a confidarsi – Merle continua a temere che tra il fidanzato e Shirin ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia ed ha dunque iniziato non solo a spiare il telefono del suo amato, ma anche a spingere quest’ultimo a passare ogni momento libero con lei.

Se Gerry non sembra rendersi conto di quanto sta accadendo, l’atteggiamento della Finow sta invece scatenando la preoccupazione sia di Max (Stefan Hartmann) che di Erik (Sven Waasner). Le cose, però, non faranno che peggiorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Merle affronta Shirin

Sarà in questa situazione esplosiva che Shirin sarà vittima di un odioso atto di repressione da parte di Christoph (Dieter Bach): nella speranza di spaventare i dipendenti del Fürstenhof e portarli a interrompere lo sciopero, l’albergatore chiuderà il salone di bellezza di Shirin!

Disperata, la ragazza correrà ad avvisare Gerry, che la consolerà teneramente. Una scena non verrà particolarmente apprezzata da una sempre più gelosa Merle. Invece che fare una scenata di gelosia, però, la Finow penserà di aiutare la “rivale” mettendola in contatto con un avvocato. Peccato solo che non si tratti affatto di un gesto distensivo…

Quando la Ceylan ringrazierà la sua benefattrice organizzando una cena a quattro coi rispettivi fidanzati, Merle approfitterà di un momento in cui sarà sola con Shirin per attaccarla, accusandola di avere delle mire su Gerry e intimandole di tenersi alla larga da quest’ultimo!

Un comportamento che non solo manderà in crisi Shirin, ma metterà Gerry stesso di fronte ad una scelta molto difficile…