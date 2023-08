Tempesta d’amore: Otto salva Valentina e le ruba il cuore! | Puntate tedesche

Si concluderà con un lieto fine a tinte rosa l’incubo di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, la giovane figlia di Robert (Lorenzo Patané) non solo riuscirà a sopravvivere al suo rapimento, ma troverà anche l’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Valentina viene rapita

Come non ricordare Valentina, la figlia ormai adolescente di Robert? Tornata in scena qualche anno fa insieme ai genitori, la ragazzina era stata protagonista di alcune storyline drammatiche: la sua lunga lotta contro la leucemia, nonché il tentato omicidio di Christoph (Dieter Bach), che a causa sua finì a lungo in coma.

Furono proprio queste esperienze – insieme all’amore di Fabien (Lukas Schmidt) – a far maturare la Saalfeld trasformandola in una donna adulta. E così, quando tra qualche mese tornerà al Fürstenhof, la troveremo alle prese con problemi di cuore molto più complessi di quelli di una ragazzina.

Come vi abbiamo anticipato, Valentina si innamorerà prima di Michael (Erich Altenkopf) e poi di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), ma in entrambi i casi una relazione si rivelerà impossibile. Nel frattempo, però, la Saalfeld si avvicinerà molto ad Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), un giovanotto con un passato da piccolo criminale da lei rimesso sulla buona strada.

Se il ragazzo perderà la testa per lei, Valentina resterà convinta che sia Noah il suo grande amore, respingendo dunque Otto. E sarà proprio allora che la ragazza verrà rapita da dei misteriosi criminali…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Otto libera Valentina e la conquista

Complice il suo passato criminale, il giovane von Arnsberg finirà subito in cima alla lista dei sospettati e riuscirà solo a fatica a convincere i Saalfeld di essere estraneo alla vicenda. Il vero rapitore è infatti Bernd Brandt (Julian Felix Haberler), nemico giurato di Otto nonché causa dei guai con la giustizia che quest’ultimo ebbe in passato.

Mentre Robert e Werner (Dirk Galuba) cercheranno un modo per mettere insieme il denaro richiesto come riscatto dai rapitori, Otto si metterà alla disperata ricerca della sua amata, che a sua insaputa si trova in gravissimo pericolo: la ragazza riuscirà infatti a strappare la maschera al suo rapitore, che a quel punto non potrà più lasciarla andare via viva.

Ebbene, poco prima che le cose volgano al peggio, Otto riuscirà a trovare Valentina e la difenderà col proprio corpo, restando ferito nell’impresa. Il risultato? La giovane Saalfeld non solo si salverà, ma resterà così colpita dal coraggio del suo salvatore da capire di essersi innamorata di quest’ultimo! Sarà dunque Otto il suo grande amore? Seguici su Instagram.

(Puntate 4095-7, in onda in Germania dal 4 al 6 settembre 2023)