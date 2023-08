Tempesta d’amore: Paul e Constanze tornano insieme! E Josie… | Anticipazioni italiane

Chi pensava che quello tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) sarebbe stato solo un fuoco di paglia si dovrà ricredere. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi dimostreranno infatti di amarsi davvero, tanto da riuscire a superare un ostacolo apparentemente insormontabile grazie ai sentimenti che li uniscono… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul vuole riconquistare Constanze

Iniziata come una relazione basata principalmente sull’attrazione fisica, quella tra Paul e Constanze è velocemente evoluta in qualcosa di molto molto serio, tanto che la von Thalheim si è addirittura avventurata a parlare di “compagno per la vita”. La verità sulla morte di Manuela, però, ha cambiato tutto.

Pur sapendo che il suo amato non ha realmente colpa per l’accaduto in quanto era solo un bambino al momento dell’incidente, Constanze ha infatti capito di non poter stare insieme all’assassino della cuginetta e si è dunque vista costretta a troncare la loro storia. Non per questo, però, ha smesso di amare Lindbergh…

E così, quando la bella avvocatessa deciderà di abbandonare Henning (Matthias Zera), rifiutandosi di appoggiarlo nella sua guerra contro l’anziana Anna Lindbergh (Christiane Blumhoff), Paul deciderà di fare un nuovo tentativo per riconquistare la sua ex…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze e Paul tornano insieme

Ebbene, inizialmente Constanze sembrerà pronta a riavvicinarsi a Paul, tanto da accettare un suo invito a cena. Sul più bello, però, i ricordi dei recenti avvenimenti torneranno a sopraffarla e la donna pianterà in asso l’ex compagno.

A quel punto sarà la stessa Anna a parlare con la von Thalheim, incoraggiandola a mettere da parte i propri timori e seguire il proprio cuore. Ebbene, proprio le parole dell’anziana porteranno Constanze a capire che il suo amore per Paul viene prima di tutto. E così la ragazza si presenterà alla porta del suo amato…

Contro ogni previsione, Lindbergh e la von Thalheim torneranno dunque insieme e sembreranno più uniti e felici che mai. Una novità che colpirà duramente Josie (Lena Conzendorf), spingendola ancora una volta a provare a dimenticare il suo “principe azzurro”. La giovane cuoca però ignora che l’amore tra Paul e Constanze non è destinato a durare… Seguici su Instagram.