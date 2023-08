Tempesta d’amore: Rivolta al Fürstenhof contro i Saalfeld! | Anticipazioni italiane

Una vera e propria bomba sta per esplodere al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il prestigioso hotel a cinque stelle verrà infatti scosso da una rivolta dei dipendenti che non solo farà tremare i Saalfeld, ma cambierà per sempre la vita di due personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: I Saalfeld promettono un aumento

Se il Fürstenhof è considerato uno dei migliori hotel al mondo, il merito è non solo dei Saalfeld – che hanno saputo guidarlo verso il successo – ma anche dei dipendenti, che svolgono ogni giorno il proprio lavoro con grande passione.

Non c’è dunque da stupirsi se i proprietari della struttura hanno da tempo deciso di accordare a tutto il personale un meritatissimo aumento di stipendio. Peccato solo che quello che doveva essere un gradito riconoscimento finirà per essere la miccia che farà esplodere una delle più gravi rivolte nella storia dell’albergo di lusso!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: I dipendenti del Fürstenhof contro i Saalfeld

Più che mai determinata a mettere sotto pressione i Saalfeld e rovinare il Fürstenhof, Ariane (Viola Wedekind) si opporrà infatti all’aumento e obbligherà Christoph (Dieter Bach) – che, come sappiamo, è tenuto in pugno dalla dark lady – ad appoggiare la sua mozione.

Il risultato? Tra lo sconcerto generale verrà annunciato che il tanto atteso aumento è stato purtroppo bloccato. E, inutile dirlo, le conseguenze non si faranno attendere! Furiosi, i dipendenti dell’hotel dichiareranno infatti guerra ai proprietari, iniziando una vera e propria rivolta.

E sarà proprio in questa situazione esplosiva che cambierà per sempre i rapporti tra i due protagonisti della soap: Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf)! Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore… Seguici su Instagram.