Tempesta d’amore: Yvonne confessa di amare Erik | Anticipazioni italiane

Qualcosa di nuovo e inaspettato sta per sconvolgere la vita di Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e a nulla varranno i tentativi della donna di ignorarlo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) si troverà infatti a fare i conti con dei sentimenti che non saprà come gestire…. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne bacia Erik

Nella vita di Yvonne non c’è spazio per l’amore… o per lo meno l’amore vero! Da quando ha capito di poter usare gli uomini per potersi garantire una vita agiata, la Klee ha infatti scelto i compagni più in base al loro conto in banca che ad una reale affinità spirituale.

E così, quando si è improvvisamente innamorata di Erik (Sven Waasner) proprio quando aveva ormai conquistato il cuore del ricchissimo Christoph Saalfeld (Dieter Bach), la donna si è trovata con un problema mai affrontato prima.

Come sappiamo, inizialmente la Klee ha provato a reprimere i propri sentimenti per Vogt, ma basterà un picnic con quest’ultimo per far crollare il suo autocontrollo, portando la donna a baciare il suo amato. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie capisce che Yvonne ama Erik

Inutile dire che Erik resterà spiazzato dal gesto di Yvonne, che proverà subito a minimizzare l’accaduto sostenendo che si sia trattato di un bacio senza importanza e di essere felicissima al fianco di Christoph.

Ciononostante, Vogt resterà così turbato da decidere di parlarne con Josie… e quest’ultima capirà immediatamente come stanno le cose! Ben sapendo che la madre non metterebbe mai a rischio la sua relazione col ricchissimo Saalfeld, la ragazza giungerà infatti alla conclusione che la donna sia stata spinta da dei veri sentimenti.

Josie affronterà dunque Yvonne, che finirà per ammettere di essersi effettivamente innamorata di Erik, aggiungendo però di avere la situazione sotto controllo. Ovviamente, però, la donna si sbaglia…