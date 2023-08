Terra amara: Behice si fa sparare ma poi… | Trama 1° settembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 1° settembre 2023

Erdinic spara a Behice (come da ordine della donna), ma la ferisce in modo grave e, invece di condurla in ospedale, fugge e la lascia sanguinante nel bosco. Mujgan decide di raggiungere Behice e partire insieme a lei. Fikret cerca senza successo di dissuaderla e la accompagna in aeroporto, dove i due trovano gli abiti di Behice sparsi accanto alla strada. Mujgan, molto in ansia, chiede a Fikret di cercare sua zia. Quest'ultima viene così trovata e portata in ospedale….