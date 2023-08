Terra amara: Mujgan trova un documento shock! | Trama 28 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 28 agosto 2023

Tutta la famiglia è sempre più sconfortata dopo la morte di Hunkar e, per l'occasione e pur ribadendogli che non lo ama, Zuleyha promette a Demir tutta la lealtà di cui è capace. Fekeli vuole intanto vendetta per l'uccisione di Hunkar: al momento l'assassina pare essere Sevda, che però viene poi scagionata. Mujgan trova una dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciarla per avere sparato a Zuleyha, nell'eventualità in cui la decisione dei due di tacere fosse messa a rischio per qualsiasi motivo…