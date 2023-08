Terra amara: Zuleyha concentra i suoi sospetti su… | Trama 31 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 31 agosto 2023

Zuleyha partecipa ad un incontro in cui il procuratore, il capo della gendarmeria e Demir cercano di analizzare l'omicidio della signora Hunkar per arrivare a capire chi possa essere l'omicida. Alcuni elementi spingono Zuleyha a nutrire forti sospetti su Behice, tanto da accusarla davanti alle signore nel corso di una riunione al circolo. Fekeli, dopo aver visto la scena, chiede lumi a Zuleyha che per l'occasione rivela però di non avere prove. Fekeli chiede a Behice di tornare a Istanbul ma lei vuole restare a Cukurova e sta pensando a un piano…