Terra amara, anticipazioni dal 21 al 25 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2023

A Cukurova continuano le ricerche di Hunkar, che sembra essere svanita nel nulla. Demir e Fekeli decidono di mandare i propri uomini a cercarla. Zuleyha, Saniye e le altre donne rimangono nella villa a prendersi cura della nonnina. Ibo trova un foulard di Hunkar alle rovine. Demir si reca sul posto insieme a Gaffur e ai braccianti. Lì fa una scoperta agghiacciante: la madre giace a terra, morta pugnalata.

Demir, distrutto dal dolore, riporta a casa il corpo senza vita di sua madre, e Zuleyha e tutti i braccianti si lasciano andare ad un pianto disperato. Fekeli, durante le ricerche, apprende la notizia della morte di Hunkar e va a darle l’ultimo, straziante saluto. Mujgan, mentre informa Behice della tragica notizia, ricorda le parole dette dalla zia contro Hunkar e inizia a sospettare un suo coinvolgimento nell’omicidio.

Hunkar giace a villa Yaman. Tra i presenti c’è anche Fikret, nipote di Fekeli, che, aggirandosi non visto all’interno di villa Yaman, trova nello studio di Demir una lettera di Yilmaz in cui dichiara che a sparare a Zuleyha è stata Mujgan. Nella lettera Yilmaz confessa che, d’accordo con Demir hanno deciso, per il bene delle famiglie, di tenere tutto segreto; tuttavia, se dovesse in futuro essere necessario, acconsente a che Demir utilizzi la sua dichiarazione come prova.

Durante la veglia funebre di Hunkar, tra lo sconcerto generale, Sevda confessa a Demir che il colpevole possa aver tentato di far sembrare l’omicidio una rapina finita male. Mujgan sospetta che Behice sia coinvolta nell’omicidio di Hunkar e le chiede spiegazioni. Behice nega tutto e, offesa, decide di andarsene. Durante il rito funebre sopraggiunge Sevda, che viene fermata dai gendarmi.

Durante la celebrazione dei funerali di Hunkar, si presentano i gendarmi per arrestare Sevda, sospettata di essere la responsabile della sua morte. La donna viene portata in caserma per essere interrogata dal procuratore in persona. Ci sono prove schiaccianti della sua colpevolezza; infatti, durante la perquisizione in casa sua. sono stati trovati i gioielli che indossava Hunkar il giorno in cui è stata assassinata. Perfino Demir, accorso per convincere il procuratore a rilasciare Sevda, rimane sconcertato dalle prove presentate. Seguici su Instagram.