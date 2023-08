Terra amara, anticipazioni dal 27 agosto al 2 settembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre 2023

Demir rimane sconcertato dalle prove presentate e comincia a dubitare seriamente di Sevda, il cui arresto fa ravvedere Mujgan riguardo alla colpevolezza di sua zia. Mujgan, così, si precipita alla stazione per scusarsi con Behice delle accuse che le ha mosso e per convincerla a non tornare a Istanbul.

La morte di Hunkar getta gli Yaman nello sconforto. Zuleyha consola Demir, gli promette lealtà ma ribadisce che non lo ama. Fekeli, nel frattempo, giura di vendicarsi dell’assassino di Hunkar, che si suppone essere Sevda, finché questa non viene scagionata in Tribunale. Mujgan trova una dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciarla per avere sparato a Zuleyha, nel caso la decisione dei due di tacere per il buon nome delle rispettive famiglie fosse messa in discussione da qualche evento.

Mujgan si adira col marito. E Fikret rivela di aver trovato lui la dichiarazione, frugando nei cassetti di Demir. Dietro questo strano comportamento ci sarebbe l’odio per Demir, reo in passato di aver causato la condanna dello zio Fekeli; ma Yilmaz sospetta che Fikret nasconda dell’altro. Demir si scusa con Gulten riaccogliendola in casa. E Saniye si riappacifica con Zuleyha riconoscendole il ruolo di padrona.

Sevda viene rilasciata e Demir cerca di farsi perdonare. La sua innocenza non convince Ozcan, che raduna alcuni uomini per vendicare la signora Hunkar. Il gruppo vuole linciare Sevda e dare fuoco alla sua casa. Zuleyha salva la donna dal linciaggio e per proteggerla la convince a seguirla alla villa. Qui Sevda confessa di sentirsi in colpa verso Hunkar. Saniye non accetta la presenza di Sevda.

Zuleyha assiste ad un incontro in cui il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir, e tutti insieme esaminano l’omicidio della signora Hunkar. Alcuni elementi emersi da questo incontro spingono Zuleyha a sospettare di Behice, tanto da accusarla davanti alle signore durante una riunione al circolo. Fekeli assiste alla scena e chiede spiegazioni a Zuleyha, che confessa di non avere prove. Fekeli chiede a Behice di tornare a Istanbul ma lei, intenzionata a restare a Cukurova, ha già un piano in mente.

Erdinic esegue gli ordini di Behice e le spara, ma la ferisce in modo grave. Invece di portarla in ospedale, scappa, lasciando la donna, sanguinante, in mezzo al bosco. Nel frattempo, Mujgan decide di raggiungere la zia e partire con lei. Fikret, dopo aver cercato invano di dissuaderla, la accompagna all’aeroporto. Lì i due trovano i vestiti di Behice sparsi al margine della strada. Mujgan, preoccupata, chiede a Fikret di cercare sua zia. Dopo lunghe ricerche, Fikret la trova e la porta in ospedale.

Quando Mujgan si rende conto della gravità della situazione, accusa Fekeli e Yilmaz di essere stati loro la causa dell'incidente. La dottoressa, disperata, viene consolata dolcemente da Fikret, sotto lo sguardo curioso dell'infermiera Neriman. Intanto, alla tenuta Yaman, tutti cercano di gestire il dolore per la morte di Hunkar. Demir chiede a Sevda a trasferirsi alla tenuta.