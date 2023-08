Terra Amara anticipazioni: Demir cerca di lasciare Umit ma…

Che cosa farà Demir Yaman (Murat Unalmis) appena la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli confesserà a sorpresa di essere innamorata pazza di lui? La risposta arriverà nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda nei mesi autunnali. Ciò perché, al fine di far funzionare il suo matrimonio, l’imprenditore dovrà rinunciare a Ümit Kahraman (Hande Soral), la sua affascinante amante…

Terra Amara, news: Zuleyha confessa a Demir i suoi sentimenti

Per prima cosa, è bene ricordare ai nostri lettori chi è Ümit. Medico di professione, la donna avrà preso servizio nell’ospedale di Cukurova come direttrice, ma in realtà sarà arrivata nella cittadina per aiutare Fikret Fekeli (Furkan Palali) nella sua guerra contro il fratellastro Demir. Per questo, seguendo alla lettera il piano che il falso nipote di Ali Rahmet (Kerem Alisik) le avrà indicato, Ümit non esiterà ad avviare una relazione extraconiugale con Demir, ma nel giro di qualche settimana finirà per innamorarsi di lui.

Dal canto suo, anche Demir riporrà speranze nel rapporto instaurato con Ümit, tant’è che le annuncerà persino che intende divorziare da Zuleyha; tutto però cambierà quando quest’ultima, dopo un brutto incidente, gli farà presente che ha capito di essere innamorata di lui. A quel punto, Yaman non avrà alcun dubbio: è Zuleyha la donna con cui vuole stare…

Terra Amara, spoiler: Demir cerca di lasciare Ümit

Anche se si sentirà in colpa nei riguardi di Ümit perché le avrà fatto tante promesse sulla possibilità di un futuro insieme, Demir non vorrà più mantenere un piede in due scarpe e si preparerà a porre fine alla sua relazione con la nuova arrivata. Fin dai primi istanti, la dottoressa avrà in effetti il sentore che Yaman stia cercando di “piantarla in asso”, ma si rifiuterà di credere a tale ipotesi e tenterà più volte di sedurlo invitandolo a cena.

Dopo tanti no, Demir si farà quindi coraggio e accetterà un invito di Ümit, ma – proprio nel momento in cui le starà per dire che tra di loro è finita – qualcuno busserà alla porta dell’abitazione della donna. Di chi si tratterà?

Terra Amara, trame: Demir giura a Sevda che ama solo Zuleyha!

A bussare alla porta di Ümit sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), già da settimane in allerta circa una possibile liaison tra la donna e il figliastro Demir. Anche se la Kahraman riuscirà a levarsi di torno l’ospite sgradita, alla fine Yaman interromperà la cena senza rompere con la sua amante e, all’uscita dell’abitazione, si confronterà proprio con la matrigna.

Oltre a sottolineare di avere iniziato una relazione con Ümit poiché credeva che nel cuore di Zuleyha ci sarebbe stato spazio soltanto per l’ormai defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Demir preciserà a Sevda che intende far funzionare le cose con la moglie, l’unica donna che ha amato nella sua vita, e che ormai la sua tresca con la Kahraman può considerarsi conclusa anche per il bene dei piccoli Adnan e Leyla.

Parole chiare e precise da parte di Demir, anche se sarà chiaro che Ümit non la pensa allo stesso modo. Non a caso, appena rimarrà da sola in casa, la dottoressa giurerà a se stessa che non deve lasciarsi scappare il bell'imprenditore…