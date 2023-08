Terra Amara anticipazioni: Demir rompe con Ümit e giura amore eterno a Zuleyha!

Nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda nei mesi autunnali, nonostante la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), Demir Yaman (Murat Unalmis) crederà che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) non sarà mai in grado di amarlo fino in fondo. Proprio per questo, intreccerà una relazione extraconiugale con l’affascinante dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), ma dovrà presto rivedere le sue posizioni…

Terra Amara, news: la relazione tra Ümit e Demir

Per prima cosa, dato che si tratta di un personaggio ancora inedito negli episodi italiani, è bene precisare che Ümit arriverà a Cukurova come complice di Fikret Fekeli (Furkan Palali); quest’ultimo, lo ricordiamo, vorrà vendicarsi del fratellastro Demir poiché il defunto padre naturale, Adnan Yaman, non ha mai voluto prendersi cura di lui. Seguendo alla lettera le direttive di Fikret, Ümit sedurrà quindi Demir e allaccerà una vera e propria relazione fedifraga.

Col tempo, Ümit finirà però per innamorarsi davvero di Demir, tant’è che farà i salti di gioia quando, nel corso di un weekend romantico fuori città, l’uomo le annuncerà che intende chiedere il divorzio a Zuleyha per rifarsi un futuro felice al suo fianco. Un incidente che occorrerà alla Altun rimetterà però in gioco tutto quanto…

Terra Amara, spoiler: Demir tronca con Ümit

Eh sì: dopo essere rimasta per qualche giorno nel bosco, poiché bloccata con la gamba in una trappola per animali, Zuleyha troverà il coraggio di confessare a Demir di avere finalmente compreso che è lui l’uomo che vuole al suo fianco poiché lo ama. A quel punto, Yaman comprenderà che quella per Ümit è una semplice sbandata e, pur provando dei sensi di colpa per tutte le promesse (false) che le ha fatto, si preparerà a lasciarla.

Un primo tentativo di troncare verrà interrotto dall’arrivo improvviso di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) nell’abitazione di Ümit; comunque sia, qualche giorno più tardi, Demir riuscirà nel suo intento e si scuserà con la Kahraman per averla illusa, asserendo che ha deciso di ricostruire la famiglia con Zuleyha perché la ama e per il bene dei piccoli Adnan e Leyla.

Terra Amara, trame: Demir giura amore eterno a Zuleyha

Una volta accantonata la storia con Ümit, Demir sentirà dunque che è arrivato il tempo di formalizzare la felicità ritrovata con Zuleyha e, al termine di una cena romantica, le regalerà un nuovo anello e le chiederà di sposarlo, dato che al tempo del loro matrimonio le impose di fatto di diventare sua moglie. Tutto ciò si tradurrà poi in un giuramento d’amore che Demir farà (contraccambiato) a Zuleyha e che culminerà con una romantica notte di passione.

Insomma, per la prima volta nella storia della telenovela i coniugi Yaman saranno felici l'uno nelle braccia dell'altra; siamo però certi del fatto che Ümit si farà sedurre e abbandonare da Demir senza opporre minimamente resistenza? Ovviamente no…