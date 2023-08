Terra Amara anticipazioni: Fikret confessa tutta la verità a Mujgan!

Nelle puntate italiane di Terra Amara in onda nei mesi autunnali, Fikret Fekeli (Furkan Palali) sarà costretto a vuotare il sacco sulla sua vera identità a più di un suo conoscente. Dopo Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) toccherà infatti a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) scoprire che l’uomo è il figlio illegittimo di Adnan Yaman Senior…

Terra Amara, news: Fikret cerca di allontanarsi da Mujgan

La faccenda prenderà il via nel momento in cui Fikret darà il via alla sua vendetta contro il fratellastro Demir (Murat Unalmis), che a suo dire deve pagarla al posto del defunto padre, colpevole di non aver mai accettato né lui e né la madre Safiye dopo il ripudio di Musa, il fratello di Ali Rahmet. Dato che nel frattempo si sarà avvicinato a Mujgan, Fikret cercherà quindi di allontanare in ogni modo la dottoressa dalla sua vita. Un escamotage gli verrà quindi servito dal cugino Bahtiyar.

In pratica, Bahtiyar verrà messo alle strette da Mujgan circa l’atteggiamento scostante di Fikret nei suoi confronti; a quel punto, pur di levarsi di torno la donna, Bahtiyar farà sapere alla Hekimoglu che Fikret è scosso perché una sua ex – ancora residente in Germania – ha tentato il suicidio poiché ancora innamorata di lui. Il giorno successivo, Fikret darà dunque la stessa versione a Mujgan, ma la menzogna durerà molto poco…

Terra Amara, trame: Mujgan scopre la bugia di Fikret e Bahtiyar

Eh sì: grazie al rapporto d’amicizia che avrà instaurato con Ümit Kahraman (Hande Soral), Mujgan avrà modo di scoprire che, in realtà, l’ex fidanzata di Fikret ha tentato il suicidio diversi anni prima e che ormai è una mamma felice e sposata con un altro uomo. Turbata dall’ennesima menzogna del giovane Fekeli, la Hekimoglu vorrà quindi appurare la verità quanto prima e lo farà in un modo abbastanza singolare.

Possiamo infatti anticiparvi che Mujgan seguirà Fikret e, agendo in tale maniera, arriverà nella casetta che l’uomo ha affittato a Cukurova per i suoi “loschi giri” tesi a vendicarsi di Demir. La dottoressa si farà quindi coraggio e andrà incontro alla sorprendente rivelazione…

Terra Amara, spoiler: Fikret confessa a Mujgan tutta la verità!

Nel bel mezzo della discussione che si verrà a creare, Mujgan noterà che nella casa sono presenti diversi manifesti che il fratellastro di Demir ha sparso per tutta Cukurova per spiattellare l’ennesima relazione extraconiugale di Adnan Senior. Sconvolta, la Hekimoglu chiederà immediatamente le dovute spiegazioni a Fikret, che non avrà più alcuna scusa per mentirle e le confesserà di essere il figlio illegittimo del vecchio Yaman e che sta facendo di tutto per distruggere Demir.

Tali parole lasceranno attonita Mujgan, che non saprà come reagire di fronte a questa nuova consapevolezza. Certo è che la situazione si farà difficile e rischierà di peggiorare con l'arrivo a Cukurova di Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia materna di Fikret, che a sua volta avrà un nuovo segreto da nascondere…