Terra Amara anticipazioni: Saniye è stufa e caccia di casa Gaffur! Ecco perché

Nuovo problema coniugale tra la comandante degli operai Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taskin (Bulent Polat) nel corso delle puntate italiane di Terra Amara. Appena scoprirà l’ennesima malefatta del marito ai danni della sorella Gulten (Selin Genc), Saniye non esiterà infatti a cacciare Gaffur di casa. E stavolta non sembrerà intenzionata a perdonarlo in tempi brevi…

Terra Amara, news: ecco che cosa ha fatto Gaffur a Gulten

La storyline partirà da un grande inganno, ossia dal momento in cui, a causa dei continui contrasti con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), Saniye chiederà a Gaffur di fare il possibile per ottenere un lavoro in Germania. A quel punto, pur di assecondare la moglie, Gaffur si rivolgerà ad un presunto funzionario del municipio, che prometterà di fargli avere un impiego in tempi brevi in cambio di denaro.

Per questo motivo, e dato che non avrà molta liquidità a disposizione, l’uomo si rivolgerà ad un conoscente, che gli presterà dei soldi soltanto quando si impegnerà a dargli, in caso di mancato saldo, un terreno che Gulten aveva ricevuto in regalo dalla defunta Hunkar (Vahide Percin).

Gaffur stabilirà però tale patto senza il minimo consenso di Gulten. Non a caso, quando capirà di essere stato imbrogliato e di essere caduto in una vera e propria truffa, Gaffur non saprà come sbrogliare la matassa e dirà semplicemente a Saniye di essere ritornato a Cukurova, dopo un solo giorno passato a Istanbul (dove avrebbe dovuto imbarcarsi per la Germania), perché sentiva la sua mancanza e quella della piccola Üzüm (Neva Pekuz).

Terra Amara, trame: Gulten scopre che Gaffur l’ha derubata

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: qualche mese più tardi, il creditore di Gaffur si rivolgerà proprio a Gulten, reclamando la proprietà del terreno, poiché non avrà ancora ricevuto i soldi che gli spettavano. Profondamente ferita, visto che quello era un regalo di Hunkar, Gulten non saprà come reagire e nasconderà tutto quanto persino al marito Çetin (Aras Senol).

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Gulten affronterà più volte Gaffur per chiedergli spiegazioni circa il suo comportamento. Una di questa discussioni verrà origliata di nascosto da Saniye, che si mostrerà disgustata appena scoprirà ciò che il marito ha fatto alla parente…

Terra Amara, spoiler: Saniye caccia Gaffur di casa!

Rammaricata nel constatare per l’ennesima volta che il marito non impara mai dai suoi errori, Saniye non riuscirà a passare sopra il torto fatto a Gulten, tant’è che non ci penserà due volte prima di cacciare Gaffur di casa, intimandogli di farsi vedere soltanto in orario di lavoro per non dare troppo nell’occhio con i signori Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek).

Visto che non avrà un tetto sotto il quale stare, inizialmente Gaffur troverà il modo di farsi ospitare nella casette destinate agli operai della tenuta Yaman, ma a lungo andare tale posto non gli piacerà perché non sarà abbastanza riscaldato. Non a caso, Gaffur tenterà in ogni modo di farsi perdonare da Saniye, che però non arretrerà facilmente dalla posizione presa nei suoi confronti… Seguici su Instagram.