Terra Amara anticipazioni: Zuleyha capisce che Fikret in realtà è…

Nessun segreto resta tale a lungo a Cukurova, nemmeno quello legato al vero padre di Fikret Fekeli (Furkan Palali). Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) riuscirà infatti a riunire tutti i tasselli del puzzle sugli strani atteggiamenti del giovane e capirà che è lui il figlio segreto di Adnan Yaman e dunque fratellastro del marito Demir (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: Zuleyha in pericolo

L’illuminazione arriverà in seguito ad un forte momento di difficoltà che Zuleyha dovrà attraversare. In pratica, la Altun vedrà Fikret mentre starà rubando un quadro dall’azienda Yaman. Stranita e già in cerca dell’uomo che si starà spacciando per il fratellastro di Demir, Zuleyha deciderà di seguire il “fuggitivo” Fikret con la propria automobile, ma ad un certo punto scenderà dalla stessa e verrà aggredita dall’uomo, che poi se la darà a gambe senza darle alcun tipo di spiegazione.

Partendo da ciò, il pericolo sarà quindi in agguato: mentre starà andando via, Zuleyha metterà il piede in una trappola per animali e resterà lì per diversi giorni, da sola e abbandonata in mezzo al bosco. Fortunatamente, la nostra protagonista riuscirà a cavarsela ma nei primi giorni avrà un’amnesia riguardo a quello che le è accaduto…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha capisce che Fikret è il fratellastro di Demir!

Una volta che verrà dimessa, Zuleyha riacquisterà improvvisamente la memoria e ricorderà che Fikret stava rubando dall’azienda Yaman la stessa targa di Adnan che poi è stata fotocopiata e sparsa per tutta Cukurova, insieme alla lettera che tanti anni prima il defunto aveva scritto alla sua amante per negare di avere un altro figlio oltre a Demir. Dato che la grafia della targa sarà la stessa della missiva incriminata, nella cittadina tutti quanti cominceranno a pensare che il presunto “figlio illegittimo” non stia mentendo e persino Zuleyha sarà dello stesso avviso dei vicini.

Non a caso, nel corso di un dialogo con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), Zuleyha non farà troppa fatica a riunire tutti i punti e comprenderà che è Fikret il fratellastro di Demir che tutti cercano!

Terra Amara, trame: Zuleyha parlerà a Demir?

Tuttavia, tale consapevolezza aprirà le porte ad un altro segreto: per paura che Demir possa scagliarsi contro il parente facendogli addirittura del male, Zuleyha farà presente a Sevda che almeno per ora non intende informare il marito di ciò che ha capito. Insomma, Demir continuerà ad ignorare che il parente che gli sta facendo la guerra è Fikret Fekeli, ma fino a quando il castello di sotterfugi potrà continuare?

Occhio perché tale storyline continuerà a riservare diverse sorprese, in grado di compromettere sempre di più il già precario matrimonio tra Zuleyha e Demir… Seguici su Instagram.