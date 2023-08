Terra Amara anticipazioni: Zuleyha sfascia un negozio di Cukurova, ecco perché!

Mai insultare Sevda Caglayan (Nazan Kesal) se non si vuole incorrere nella furia di Demir Yaman (Murat Unalmis) e della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Lo imparerà a sue spese un commerciante di Cukurova nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Vediamo insieme per quale motivo…

Terra Amara, news: Demir prende a pugni il commerciante

La storyline avrà inizio nel momento in cui Demir andrà a cena in un ristorante per incontrare un possibile collaboratore con cui dare il via ad un importante affare. Quella stessa sera, sul posto, ci sarà però anche il vetraio di Cukurova che, in preda ai deliri dell’alcool, inizierà a provocare Demir e poi con fare insolente gli chiederà se ha deciso di fare trasferire Sevda nella cittadina perché va a letto con lei esattamente come faceva il padre Adnan tanti anni prima.

Neanche a dirlo, tali parole faranno andare su tutte le furie Demir, che non esiterà ad alzarsi in piedi e a prendere a pugni il “malcapitato”. Una storia che racconterà a Zuleyha appena arriverà a casa, facendosi promettere di non rivelare a Sevda per quale ragione lui abbia fatto a pugni mentre si trovava al ristorante.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha sfascia il negozio del vetraio!

Tuttavia, anche se manterrà il silenzio con Sevda, Zuleyha non se ne starà con le mani in mano: qualche giorno più tardi, prenderà la sua auto e, armata di piede di porco, si introdurrà nella vetreria del commerciante sfasciando senza esitazione la vetrina di ingresso e tutti i vetri pregiati che ci saranno al suo interno.

Di fronte a numerosi presenti, Zuleyha inviterà poi l’uomo a non insultare più nessuno della sua famiglia, a partire da Sevda, poiché in caso contrario gli farà altro di molto peggio. Una scena che, nel giro di poco, farà il giro di Cukurova e che arriverà anche alle orecchie di Demir, piacevolmente sorpreso dalla grinta mostrata dalla moglie.

Terra Amara, trame: Zuleyha denunciata!

In ogni caso, vi anticipiamo che la sfuriata potrebbe costare cara a Zuleyha, visto che il vetraio si rivolgerà alla polizia per denunciarla. La Altun verrà dunque raggiunta dalle Autorità per dare la sua versione riguardo l’aggressione al negozio, consapevole di come alla stessa abbiano assistito tantissimi testimoni, tra cui Şermin (Sibel Tascioglu) e l’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).

Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi per capire come evolverà la faccenda e se per Zuleyha sorgeranno effettivamente altri problemi…