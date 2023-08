Terra amara: perché Vahide Percin (Hunkar Yaman) ha lasciato la soap?

Nella puntata numero 344 (la settantesima nella versione turca) il pubblico italiano di Terra Amara ha dovuto dire addio a uno dei personaggi chiave della soap: Hünkar Yaman, la matriarca portata in scena dall’attrice Vahide Percin. Un’uscita di scena che ha destato delusione e malcontento, lasciando un grande vuoto nel cuore dei numerosi spettatori.

Nell’episodio in questione, andato in onda lo scorso mercoledì 9 agosto, Hunkar dopo aver scoperto un’inquietante verità sulla perfida Behice non ha esitato ad affrontarla per chiederle di sparire dalla circolazione e soprattutto di lasciare in pace Fekeli, l’uomo di cui è innamorata. Ma, con sua sorpresa, la diabolica zia di Mujgan ha estratto un pugnale e ha messo fine alla sua vita.

Fin dalla prima puntata, Terra Amara ci ha abituati a continui colpi di scena ma probabilmente la tragica dipartita di Hunkar Yaman è stato il momento più difficile e triste della saga di Cukurova, almeno finora. Perché Hünkar, amata e odiata in egual misura, è stato uno dei personaggi più controversi della fiction, che ha saputo suscitare sentimenti contrastanti nel pubblico che ogni giorno – da oltre un anno – segue fedelmente la storia.

In molti si chiedono quale sia stato il vero motivo che ha portato l’attrice ad allontanarsi dalla produzione, nonostante il grande successo internazionale. Bene, possiamo dirvi che è stata una scelta dell’attrice, la quale – secondo fonti a lei vicine – aveva bisogno di prendersi una lunga pausa prima di buttarsi in una nuova sfida professionale. Infatti, un anno e mezzo dopo il suo abbandono, la Percin ha preso parte a un nuovo drama intitolato Aldatmak, in cui interpreta Güzide Yenersoy, un giudice rispettato e famoso per la sua integrità che si rende conto che la sua famiglia felice è un castello di sabbia.

Va ricordato che, nel 2011, all’apice della sua carriera, Vahide Perçin ha dovuto mettere da parte la recitazione per motivi di salute: durante la registrazione della serie Adını Feriha Koydum le è stato diagnosticato un cancro al seno che l’ha costretta a ricevere cure e a stare lontana dai riflettori. Fortunatamente, un anno dopo l’attrice ha sconfitto la malattia.

L'addio della Percin, seppur ampiamente annunciato da tempo sui social, ha suscitato commenti di disappunto tra i fan, secondo i quali la serie senza di lei non sarà più la stessa. Ma, nonostante l'assenza di un pezzo da novanta come Hunkar Yaman, Terra Amara ha ancora tante storie da raccontare con cui saprà emozionare e sorprendere il suo vastissimo pubblico, fino alla fine.