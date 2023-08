Un posto al sole: Rossella e Nunzio riusciranno davvero a “non pensarsi”? | Trama 8 agosto 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 8 agosto 2023

Martedì 8 agosto 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una decisione quasi “inutile”, nuovi problemi in arrivo e un clan “scoppiettante”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Eduardo (Fiorenzo Madonna) inizia a far fatica a tenere sotto il suo controllo i componenti del clan, che vorrebbero far valere maggiormente la loro forza sul territorio. La trovata di Mariella (Antonella Prisco) produrrà un chiarimento con Sasà (Cosimo Alberti), ma Guido (Germano Bellavia) le farà notare la presenza di nuovi problemi. Nunzio (Vladimir Randazzo) prende una decisione per escludere Rossella (Giorgia Gianetiempo) dalla sua vita, ma i due riusciranno davvero a non pensare più l'uno all'altra?…