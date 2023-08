Un posto al sole anticipazioni: Lara fa una proposta a Ferri, Marina ha un malore…

Le ultimissime puntate di Un posto al sole prima della pausa estiva hanno mostrato una Lara (Chiara Conti) trionfante su tutta la linea: la donna è riuscita a sabotare il tentativo di Marina Giordano (Nina Soldano) di dimostrare che Tommaso non è figlio della Martinelli e di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Cosa succederà dal 28 agosto in poi?

Quando la soap partenopea di Rai 3 tornerà in onda, la situazione sarà ancora in fase di stallo, nel senso che Ferri non tornerà a fidarsi di Marina e continuerà a credere a Lara. Quest’ultima cercherà di “monetizzare” il più possibile il vantaggio acquisito sulla sua rivale, chiedendo a Roberto di vivere insieme a lei e al bambino. La proposta pare che non avrà successo, ma intanto la Giordano precipiterà sempre di più in un vortice di malinconia e solitudine…

Spoiler Un posto al sole: Marina si sente male

Occhio: i recenti fatti porteranno anche a un vero e proprio malore per la nostra Marina, che a quel punto si renderà conto di doversi prendere maggiormente cura di se stessa. Ma, dopo la recente iniziativa andata male, riuscirà la nostra protagonista a far emergere finalmente la verità?

A tal proposito, il pubblico si sta basando su recenti notizie che riguardano scene future girate in carcere e che farebbero capire come Lara venga arrestata e arrivi al capolinea della sua storia. A tal proposito non ci sono al momento news o anticipazioni ufficiali, ma di certo ne riparleremo, perché – come ogni storyline che si rispetti – presto o tardi anche questa dovrà terminare…