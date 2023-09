Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023

Finn si è svegliato e urla alla madre di voler vedere Steffy, senza riuscire a convincerla a lasciarlo andare. Appena Sheila si assenta dalla stanza, Finn cerca di persuadere Mike ad aiutarlo a fuggire. Hope si accerta che Deacon non sia in contatto con Sheila.

Baker, Ridge e Brooke interrogano Mike, sospettato di aver favorito l’evasione di Sheila. Intanto, Finn ha ripreso un po’ di forze e incalza Sheila, la quale è costretta a confessare che a salvarlo è stata in realtà sua madre Li, e Finn inizia a sospettare che Sheila possa averle fatto del male. Sheila confessa a Finn di aver visto morire Li in un incidente d’auto.

Ridge informa Taylor e Thomas che lui e Brooke hanno incontrato Mike Guthrie in prigione e che Baker sta tentando di farlo confessare. Poi Taylor viene contattata dalla dottoressa che segue Steffy nella struttura psichiatrica dove viene aiutata ad elaborare il lutto.

A cena con Wyatt, Bill si rammarica di non essere stato presente alla sparatoria per salvare Steffy e Finn da Sheila. Più tardi, tornando alla propria auto, Bill soccorre una donna in stato confusionale senza sapere che si tratti di Li.

Taylor e Ridge sono sconvolti dopo aver saputo che Steffy è entrata in un centro di cure psichiatriche, perché non si aspettavano che lei soffrisse a tal punto. Sheila dice a Finn che l’auto con Li a bordo è affondata nella baia; lui le dà dell’assassina e cerca di sfuggirle.

Bill trova per caso Li in un vicolo; lei, in stato di shock, non riesce neanche a parlare e lui, che non la conosce, la porta a casa propria per aiutarla. Finn affronta Sheila, consapevole di quello che ha fatto a lui, a Steffy e a Li. La donna si fa aiutare da Mike ma questi, fiutato il pericolo di una cattura imminente, si defila.