Il paradiso delle signore 8: Adelaide racconta a Matilde la verità su Odile | Trama 14 settembre 2023

Anticipazioni puntata 4 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 14 settembre 2023

Nuovi arrivi al Paradiso: la commessa Delia (Ilaria Maren) e la famiglia siciliana di Maria (Chiara Russo). Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) invece cerca di dare una mano a Salvatore (Emanuel Caserio) in Caffetteria, locale in rinnovo in vista dell’inaugurazione. Il giovane Amato invece tenta una strategia per riconquistare la bella Elvira (Clara Danese), mentre Maria confida alle amiche Veneri i suoi problemi con Vito (Elia Tedesco). Adelaide (Vanessa Gravina) infine decide di raccontare a Matilde (Chiara Baschetti) la verità riguardo ad Odile, la figlia che fino a poco tempo prima credeva fosse morta. Seguici su Instagram.