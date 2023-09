Il paradiso delle signore 8: Maria salvata da un ragazzo che le dà un bacio | Trama 15 settembre 2023

Anticipazioni puntata 5 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 15 settembre 2023

Arriva il giorno dell’inaugurazione della nuova Caffetteria Amato e Ciro Puglisi si rivela un grande aiuto per la giornata. Maria (Chiara Russo) invece viene importunato da due giovani per strada ed a salvarla è un ragazzo che alla fine le ruba un bacio. Coincidenza vuole che questo misterioso ragazzo stia cercando Marcello (Pietro Masotti) e, dopo essersi presentato a casa di Barbieri, trova solo Armando (Pietro Genuardi) ad aprirgli la porta. Salvatore (Emanuel Caserio) prova a riconquistare Elvira (Clara Danese) alla festa in Caffetteria ma la ragazza è costretta a rifiutarlo e ad ammettere che è fidanzata. Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti) continuano a sfiorarsi mentre Adelaide (Vanessa Gravina) riceve una notizia non buona da Odile. Seguici su Instagram.