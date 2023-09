Il paradiso delle signore 8: Umberto vuole la verità su Adelaide | Trama 19 settembre 2023

Anticipazioni puntata 7 Il paradiso delle signore 8 di martedì 19 settembre 2023

Agata (Silvia Bruno) è insicura sul voler iniziare la sua prova come venere del Paradiso a causa dell’opinione del padre, non ancora adattato alla vita milanese. Irene (Francesca Del Fa) tuttavia propone una delle sue brillanti idee per aggirare l’ostacolo. Salvatore (Emanuel Caserio) non è soddisfatto del lavoro di Ciro (Massimo Cagnina) in Caffetteria ed Armando (Pietro Genuardi) gli suggerisce di dare ancora del tempo all’uomo per acclimatarsi. Vittorio (Alessandro Tersigni) brulica di nuove idee per il Paradiso e questa volta riguarda la nuova linea maschile. Umberto (Roberto Farnesi) capisce che c’è qualcosa che non va in Adelaide (Vanessa Gravina) e cerca di indagare per scoprire la verità. Matteo (Danilo D’Agostino) incontra nuovamente Maria (Chiara Russo) ma stavolta riesce a presentarsi ed a parlare anche con Marcello (Pietro Masotti), rivelandogli di essere suo fratello… Seguici su Instagram.