Il paradiso delle signore: Adelaide non regge la pressione | Trama 21 settembre 2023

Anticipazioni puntata 9 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 21 settembre 2023

Ciro (Massimo Cagnina) sospetta su Agata (Silvia Bruno) e si reca al Paradiso, scoprendo infatti che la figlia lavora nel grande magazzino. Salvatore (Emanuel Caserio) e Alfredo (Gabriele Anagni) cercano di contendersi la copertina del Paradiso Market lasciando perplessi sia Vittorio (Alessandro Tersigni) che Roberto (Filippo Scarafia). Elvira (Clara Danese) è costretta a confessare all'Amato che ora lo vede soltanto come un amico. Umberto (Roberto Farnesi) vuole sapere cosa nasconde Adelaide (Vanessa Gravina), mentre quest'ultima si reca a sorpresa ad un evento del Circolo per distrarsi dal dolore causato da Odile. La Contessa tuttavia non regge la pressione di parlare pubblicamente.