Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: un “ospite speciale” per il lancio della collezione uomo!

Vittorio (Alessandro Tersigni) è sempre alla ricerca di personaggi di risonanza per le sue campagne pubblicitarie e se c’era qualcuno che nel ‘64 poteva attirare il pubblico maschile era senz’altro la leggenda del calcio italiano Gianni Rivera. Ma come fare per averlo al Paradiso delle signore?

Dopo averle tentate tutte, Conti riceverà la notizia che Rivera non potrà presenziare al lancio della linea maschile. Non volendo arrendersi di fronte a tale rifiuto, Vittorio si rivolgerà alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) , che a sua volta confesserà a Matilde (Chiara Baschetti) le sue difficoltà e il dispiacere di non poter aiutare l’imprenditore…

Il giorno dell’inaugurazione della collezione maschile del Paradiso, le veneri saranno elettrizzate per l’arrivo dei nuovi clienti uomini al grande magazzino e Vittorio… scoprirà chi lo ha aiutato veramente ad avere Gianni Rivera in galleria!

E se fosse stata proprio la Frigerio – sua rivale sul lavoro ma sempre vicina a lui per affinità elettive – ad aiutarlo? Seguici su Instagram.