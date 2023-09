Il paradiso delle signore 8: Matteo porta scompiglio. Anche nel cuore di Maria?

Quest’anno, grandi novità per Marcello (Pietro Masotti) a Il Paradiso delle Signore: dopo la sorella Angela (Alessia Debandi), prima ritrovata e poi partita per l’Australia per stare accanto al suo bambino, è arrivato a Milano il fratellastro Matteo Portelli (Danilo D’Agostino). Quest’ultimo ha bisogno dell’aiuto economico del consanguineo per curare la madre gravemente malata.

Barbieri non sembrava averla presa troppo bene inizialmente, ma tutti conosciamo il grande cuore di questo ragazzone: cosa avrà deciso di fare dunque il giovane nonostante il suo difficile passato familiare?

Marcello, nonostante i primi scontri, deciderà di aiutare Matteo, poi deciderà di organizzare una cena per lui e di invitare anche Maria. Invece Matteo dirà alla madre di voler troncare ogni rapporto con il fratello: perché questo atteggiamento da parte del nuovo arrivato?

Nel frattempo, la giovane Puglisi scoprirà con dispiacere che la madre di Matteo è gravemente malata, poi deciderà di confidare alla sorella Agata (Silvia Bruno) i problemi con Vito (Elia Tedesco).

Quel che è certo è che Maria e Matteo avranno una discussione ma poi lui si pentirà del suo atteggiamento e tenterà un riavvicinamento. Insomma: mentre Marcello sarà in crisi per questo ritorno familiare inaspettato, Maria sarà sempre più vicina a Portelli e sempre più lontana dall’Australia!

Non c'è che dire: l'arrivo del fratellastro di Marcello ha portato scompiglio al Paradiso e ne vedremo delle belle!