La Promessa, anticipazioni: Manuel “tradisce” Jimena e bacia ancora Jana!

Fino a quando lo “smemorato” Manuel de Lujan (Arturo Sancho) riuscirà a non provare attrazione per la sua amata Jana Exposito (Ana Garces)? In realtà, a pochi giorni dal suo matrimonio con Jimena de los Infantes (Paula Losada), il bel marchesino de La Promessa non riuscirà a stare lontano dalla cameriera e la stupirà con un appassionato bacio sulle labbra…

La Promessa, news: Jimena spedisce Jana lontano

Come abbiamo avuto modo di accennarvi nei nostri precedenti post, tale storyline prenderà il via quando, subito dopo le nozze, Jimena scoprirà che Catalina (Carmen Asecas) e Jana si sono messe d’accordo, senza chiedere minimamente il permesso né a lei e né a Cruz (Eva Martin), per ricostruire un nuovo aereo per Manuel.

Irritata da questa iniziativa e visto che si era tanto impegnata per convincere il marito del fatto che prima dell’amnesia avesse deciso di abbandonare la sua passione per il volo, Jimena si consulterà con Cruz sul da farsi e prenderà una decisione: spedire Jana nella tenuta dei genitori Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba), adducendo come scusa il fatto che hanno bisogno di un’inserviente in più per accogliere un ospite importante.

La Promessa, trame: Jana accetta di partire

Pur non comprendendo per quale ragione, tra le tante domestiche, Jimena abbia scelto lei, Jana non avrà quindi altra scelta se non quella di preparare le valigie in fretta e furia, poiché la signora le chiederà di partire quella stessa mattina. Uno strano comportamento che insospettirà non solo Maria Fernandez (Sara Molina) e Teresa (Andrea del Rio), ma pure Catalina, la quale non farà tanta fatica ad intuire che dietro la decisione presa dalla cognata potrebbe esserci anche l’arcigna matrigna Cruz.

Comunque sia, a restare spiazzato sarà anche Manuel, che capirà quello che sta succedendo appena vedrà Jana, con una piccola valigia in mano, in procinto di lasciare La Promessa…

Eh sì: possiamo anticiparvi che il Manuel raggiungerà Jana e le chiederà di non andare via dalla tenuta. Inoltre il giovane si farà coraggio e bacerà Jana sulle labbra, dicendole che deve restare per quella ragione. Anche se sarà contenta di essere stata baciata, perché in cuor suo avrà il sentore che il Lujan stia per ricordare il sentimento che li ha legati, Jana rispetterà ciò che Jimena le ha detto di fare e, in nome del matrimonio appena celebrato, lascerà La Promessa per recarsi da Josè Luis e Mercedes Infantes.

Una trasferta che farà uscire Jana di scena per qualche episodio della telenovela; quando tornerà, però, le cose non saranno cambiate e Manuel si sentirà ancora profondamente legato a lei…