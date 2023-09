My Home My Destiny anticipazioni: Emine abbandonata da Faruk

Grossa batosta in arrivo per Emine (Naz Göktan) nelle prossime puntate italiane di My Home My Destiny in onda, in esclusiva, su Mediaset Infinity. Dopo aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio da Faruk (Engin Hepileri), la ragazza verrà infatti lasciata senza una spiegazione ed apprenderà dalla televisione una notizia sconvolgente…

My Home My Destiny, news: Faruk costretto a frequentare Selin

Tutto partirà quando Faruk renderà partecipe Emine del fatto che il padre sta cercando di convincerlo a sposare ad ogni costo la ricca Selin per dei motivi legati agli affari. A quel punto, dato che il fidanzato le ribadirà a più riprese che ama soltanto lei e che troverà una soluzione per sfuggire al matrimonio combinato, Emine asseconderà la richiesta di Faruk di interrompere la loro convivenza ed andrà a vivere in un’altra lussuosissima villa.

Nel giro di poco tempo, la situazione per Emine diventerà però del tutto insostenibile, visto che Faruk si farà vedere in giro con Selin persino sui social, e così la donna farà fatica a nascondere la sua evidente gelosia. Un equilibrio decisamente compromesso, che sembrerà ritornare sui giusti binari quando Faruk si presenterà da lei con un anello in mano e le chiederà di diventare sua moglie. Lei dirà immediatamente di sì, anche se non troverà la benedizione della madre Sultan (Hülya Duyar), convinta che Faruk la stia soltanto prendendo in giro…

My Home My Destiny, trame: Selin va da Emine

Occhio dunque ai successivi sviluppi della storyline: qualche giorno più tardi, Emine riceverà l’inaspettata visita di Selin, che con il suo modo di fare altezzoso le chiederà chi è e che ruolo ha nella vita di Faruk. Senza pensarci due volte, Emine sventolerà in faccia a Selin l’anello di fidanzamento che le ha dato Faruk, sottolineando che è lei la donna che il rampollo vuole sposare.

Stizzita, Selin lascerà a metà la conversazione, mentre qualche ora più tardi Emine informerà Faruk di quanto accaduto. Preoccupato, il ragazzo andrà quindi a parlare con suo padre e ritornerà poi da Emine per comunicarle che il genitore l’ha costretto a partire a Londra, per lavoro, il giorno stesso. Una repentina partenza che sembrerà convincere Emine, soprattutto quando Faruk le dirà che può continuare ad utilizzare la sua carta di credito ed i soldi che le ha lasciato in cassaforte…

My Home My Destiny, spoiler: Emine abbandonata da Faruk

Il colpo di scena non tarderà però ad arrivare e per Emine sarà piuttosto doloroso: il mattino successivo, non appena accenderà il televisore, la ragazza si troverà ad assistere ad un servizio giornalistico nel quale, da Londra, Faruk annuncerà il suo imminente matrimonio con Selin. In quei precisi istanti, Emine capirà quindi che Faruk l’ha soltanto presa in giro il giorno precedente e che non intende affatto tornare da lei, come invece le aveva promesso nel momento del congedo.

Insomma, Faruk avrà scelto i soldi del padre, che invece avrebbe perso continuando a stare con lei. Una consapevolezza che spezzerà il cuore di Emine, che a quel punto non avrà altra scelta se non quella di tornare nel suo quartiere natale dalla madre Sultan.

Fortunatamente, Sultan accoglierà la figlia a braccia aperte, ma Emine farà davvero fatica ad accettare di essersi fatta prendere così tanto in giro da Faruk… Seguici su Instagram.