Tempesta d’amore: André pensa di essere milionario, ma finisce sul lastrico! | Anticipazioni italiane

Quello che sembrava essere un colpo di fortuna, si trasformerà in una beffa! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore André Konopka (Joachim Lätsch) scoprirà infatti che la tanto attesa eredità di Eduard Winter non è il tesoro che si era immaginato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André crede di diventare ricco

Da qualche settimana la vita di André è totalmente cambiata. L’uomo ha infatti scoperto di essere stato citato nel testamento del ricchissimo Eduard Winter, un ex ospite del Fürstenhof grande appassionato della sua cucina.

Oltre alla prospettiva di un’immensa ricchezza in arrivo, questo inaspettato colpo di fortuna ha permesso allo chef di conoscere la sua attuale fidanzata: Bettina Schönefeld (Natalie Hünig). Inizialmente decisa a rubargli l’eredità di Winter – suo ex datore di lavoro – la donna ha infatti finito per innamorarsi sul serio del cuoco, con cui ora è più felice che mai.

E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà finalmente il momento di aprire il tanto atteso testamento, André penserà ad una conclusione in grande di questa catena inaspettata di eventi. La realtà, però, sarà molto lontana dalle sue aspettative…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André si licenzia e perde tutto

Certo di essere in procinto di ereditare una fortuna, Konopka inizierà subito a pensare ad un modo per investire quel capitale piovuto dal cielo. E qual modo migliore se non acquistare delle quote del Fürstenhof?

Pieno di entusiasmo, l’uomo chiederà dunque al fratello di entrare come comproprietario nell’hotel di famiglia. Peccato solo che Werner (Dirk Galuba) non ne vorrà sapere! Una risposta che farà infuriare a tal punto André da portarlo a dare le dimissioni con effetto immediato.

Convinto di stare per diventare ricco, lo chef penserà di non aver più bisogno di un lavoro… ma sarà davvero così? Ebbene, la risposta purtroppo è “no”! Quando il testamento verrà finalmente aperto, André scoprirà con suo grande orrore di non aver affatto ereditato milioni di euro, bensì solo un vecchio cappello da cuoco a cui il defunto Eduard Winter era legatissimo.

E così Konopka passerà dalla prospettiva di un futuro agiato a ritrovarsi sul lastrico e senza lavoro! Riuscirà lo chef a risollevarsi? Seguici su Instagram.